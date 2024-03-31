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مشاجرة
من مقطع الفيديو الخاص بالمشاجرة

بالفيديو.. مشاجرة فتيات بمقهى شهير في القاهرة تشعل التواصل

ظهرت في الفيديو مجموعة من الفتيات يتشاجرن مع أخريات، وسط تواجد العشرات داخل المقهى، وامتد الشجار إلى خارج المقهى، وفشل الجميع في فض الاشتباك

القاهرة - العربية.نت
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمشاجرة بين مجموعة من الفتيات داخل أحد فروع مقهى شهير في القاهرة في منطقة التجمع الخامس، ما أحدث حالة من الهرج والمرج داخل المقهى، علاوة على التلفيات، وفشلت محاولات بعض الشباب وعمال المقهى في فض الاشتباكات.

وظهرت في الفيديو مجموعة من الفتيات يتشاجرن مع أخريات، وسط تواجد العشرات داخل المقهى، وامتد الشجار إلى خارج المقهى، ولم يتمكن أي من المتواجدين بالمكان من السيطرة على الشجار.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المشار إليه في خناقة بنات التجمع الخامس، وتفحص الأجهزة الأمنية الواقعة، لتحديد الطرفين، وتم ضبطهما وسماع أقوالهما.

تصالح في قسم الشرطة

وفي النهاية تصالحت الفتاتان، وحررتا محضر التصالح في قسم شرطة التجمع الخامس.وأثار الفيديو جدلا واسعا، لتضمنه صراخا وشتما وتبادلا للكلمات النابية بين الفتاتين.

بدأت المشاجرة باعتداء فتاة على أخرى بالضرب، وتبادل الشتائم بألفاظ نابية، على إثرها اشتبكت الصديقات من الطرفين، وحاول عدد من الشباب فك الشجار بين المتخاصمات.

ووفقا لأقوال شهود العيان بدأت المشاجرة بعد أن تبادلت فتاتان نظرات استفزازية، تطورت إلى مشادة كلامية، وبسرعة تحولت إلى اشتباك بالأيدي، ولم يتم معرفة سبب المشاجرة، فيما رجح البعض أنه الغيرة أو خلاف شخصي بينهما، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

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اعتذار المقهى

وأصدر المقهى الشهير بيانا يعتذر فيه عن الحادث، مؤكدا حرصه على توفير بيئة آمنة ومريحة لزبائنه، متعهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

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