إياد نصار: أنا شخص متردد وأحب تقديم القضايا الإنسانية الشائكة

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عاشق للتجارب المختلفة والقضايا الإنسانية الشائكة، يتقمص الشخصية ويتحد معها حتى يصدقها فتظهر على الشاشة بشكل طبيعي وسلس، يحترم عقلية الجمهور في تقديم أعمال صادقة.

إياد نصار في حديثه مع "العربية.نت" عن مسلسله الأخير "صلة رحم"، الذي أثار جدلًا في النصف الأول من الموسم الرمضاني، كشف سر انجذابه للمسلسل ولشخصية دكتور حسام وكواليس تعاونه مع المخرج تامر النادي، كما تحدث عن الصفات المشتركة بينه وبين شخصيته بالمسلسل ورأيه في قضية تأجير الأرحام.