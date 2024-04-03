مصر.. حكم قضائي بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

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أيدت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحبس الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه لإحدى المواطنات.

ورفضت محكمة "جنح مستأنف 6 أكتوبر" الاستئناف المقدم من الفنانة في حكم حبسها 3 سنوات.

وكانت نسرين طافش توجهت إلى مصلحة الطب الشرعى لاستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير، لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه

وأسندت النيابة العامة للفنانة أنها بدائرة "الشيخ زايد" التابعة لمحافظة الجيزة بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجني عليها "نشوى صفاء الدين" بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وقدم دفاع المجني عليها صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ، يتضمن أمرًا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومذيلا بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وذكرت أوراق القضية أن الفنانة أصدرت شيكًا بسوء نية، إذ توجهت مقيمة الدعوى إلى البنك لصرفه ففوجئت بأنه لا يقابله رصيد قابل للسحب مع علم المتهمة بالأمر.

وقضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.