اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مصر للطيران مناسبة
مصر للطيران

"أتلفها الهوا".. بيع طائرات إيرباص بمصر يشعل موجة سخرية

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

ضجة كبيرة وتساؤلات عدة وموجة تعليقات ساخرة فجرتها صفقة بيع الطائرات المصرية التي أعلنها رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران منذ يومين.

إذ كشف يحيى زكريا في تصريحات تلفزيونية أن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من نوعي إيرباص "A220-300" بسبب عدم ملائمتها لظروف مصر المناخية .

كما لفت إلى أن الشركة ستستغل حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء طائرات أخرى..

إلا أن تلك الصفقة قوبلت بانتقادات حادة، حيث طلب النائب البرلماني محمود قاسم من وزير الطيران المدني الرد كتابةً على سؤاله لمعرفة جميع الحقائق حول تلك التصريحات الخطيرة وفق وصفه.

وقال "أتمنى ألا تكون صحيحة؛ لا سيما أنها لو صحت فإن ذلك سيستتبع بالضرورة من الوزير الرد على جملة من التساؤلات والاستفسارات التي تشغل الرأي العام حالياً".

كما انتقد آخرون على مواقع التواصل بيع تلك الطائرات لاسيما بعد شرائها بـ4 سنوات فقط، واصفين الخطوة بـ"الفشل الذريع".

بينما تساءل البعض الآخر "عن السبب الذي منع الشركة من الاستغناء عن كل الطائرات المشابهة طالما أن السبب عدم ملاءمتها للأجواء المصرية".

تعليقات
تعليقات

تعليقات ساخرة

وتغلفت معظم التعليقات بطابع السخرية، حيث قال أحد الساخرين الظرفاء "لقد تم شراؤها منذ ٤ سنوات فقط عندهم حق الطقس تغير كتييييييييييييير في مصر في الأربع سنوات دول".

بينما علق آخر "اكتب عندك بضاعة أتلفها الهواء"، وغيرها الكثير من الانتقادات الساخرة.

يذكر أن رئيس القابضة لمصر للطيران قال في تصريحاته إن الشركة ستسلم أول طائرة من الصفقة لشركة "أزور للطيران" خلال شهر إبريل الجاري وباقي الطائرات على دفعات حتى مارس 2025 .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط