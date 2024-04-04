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الفنان المصري الهارب لتركيا وزوجته
الفنان المصري الهارب لتركيا وزوجته

القبض مجددا على زوجة الفنان هشام عبدالله الهارب لتركيا.. وغموض حول السبب

قالت زوجة الفنان هشام عبدالله في فيديو لها على صفحتها على مواقع التواصل إنها فوجئت بأفراد من الشرطة التركية تطرق باب شقتها وتطلب منها ارتداء ملابسها، والخروج برفقتهم لأحد المراكز الأمنية تمهيدا لاستجوابها

القاهرة – أشرف عبد الحميد
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مجددا ألقت السلطات التركية القبض على زوجة الفنان المصري، هشام عبدالله، الهارب إلى هناك، وسط غموض حول السبب.

وقالت غادة نجيب، زوجة الفنان المصري، في فيديو لها على صفحتها على مواقع التواصل إنها فوجئت بأفراد من الشرطة التركية تطرق باب منزلها وتطلب منها ارتداء ملابسها، والخروج برفقتهم لأحد المراكز الأمنية تمهيدا لاستجوابها.

وحسبما قالت فإنها تعتقد أن قرار توقيفها يأتي على خلفية بعض التغريدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أكتوبر الماضي أوقفت السلطات التركية زوجة الفنان واحتجزتها في سجن الأجانب بمنطقة ملاطيا التي تبعد ألف كلم عن إسطنبول، قبل أن تنقلها لاحقا إلى مركز احتجاز بولاية "أرضروم".

اتهام بقضايا سياسية

وحسبما أشارت مصادر وقتها لـ" العربية.نت" فإن احتجاز نجيب يرجع لكونها متهمة بقضية سياسية، وشكوك حول صلتها بمنظمات أجنبية خارج تركيا، وعلاقتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقت باريس القبض عليها مؤخراً بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية، فضلاً عن مواصلة التحريض ضد القاهرة والرئيس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم تحذير السلطات التركية لها وطلبها منها التوقف عن ذلك.

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يشار إلى أن زوجة الفنان المصري هشام عبدالله اسمها بالكامل غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة، 3 فبراير 1972، هي سورية الأصل، وأسقطت الجنسية المصرية لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.

وفي عام 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة هشام عبدالله وزوجته بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، وسنة 2020 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عنها.

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