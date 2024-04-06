السيسي: نبذل أقصى الجهد لإيقاف القتال في غزة

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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، أن مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: "أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة.. مصر لن تتوانى، عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع".

وشدد على "موقف مصر الراسخ بالسعي.. نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأفاد موقع "أكسيوس" Axios أن مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستشهد زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع، إلى القاهرة اليوم السبت.

ومنذ أسابيع، تجري الولايات المتحدة وقطر ومصر محادثات خلف الكواليس سعيا لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة يتيح الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

هذا، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول كبير في إدارة جو بايدن قوله، إن الرئيس الأميركي بعث برسالتين إلى الرئيس المصري السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بخصوص محادثات الأسرى و"حثهما على الحصول على التزامات من حماس بالموافقة على الاتفاق والالتزام به".

وقال مسؤول رفيع في إدارة بايدن لوكالة "فرانس برس" طلب عدم كشف هويته إن بايدن في اتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، "أوضح أنه يجب القيام بكل شيء لضمان إطلاق سراح الأسرى، بما في ذلك المواطنين الأميركيين الذين تحتجزهم حماس منذ نحو 6 أشهر".

وحثت الولايات المتحدة، الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار "بدون تأخير"، فيما يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً من أجل الاستجابة للكارثة الإنسانية الواقعة في قطاع غزة المدمر الذي يتضور سكانه جوعاً.

وتشهد المحادثات تعثراً منذ أسابيع، وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات "بالمراوغة" و"التشدد".