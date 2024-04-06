حالته أرعبت الجماهير.. لاعب الأهلي المصري يسقط بلا حراك فاقدا الوعي

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بطريقة أرعبت الجميع على غرار ما حدث مع لاعب فيوتشر أحمد رفعت، تعرض حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري لإصابة قوية وخطيرة خلال كرة مشتركة مع لاعب سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في استاد القاهرة بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفوجئ المتابعون للقاء بسقوط لاعب الأهلي على الارض وبلا حراك عقب اصطدامه باللاعب التنزاني، وفقدانه للوعي، فيما نجح الطاقم الطبي في إفاقته بعد دقائق وإخراجه من المعلب ونقله إلى المستشفى فورا.

وقال محمد الشحات شقيق اللاعب، في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورت" المصرية إن شقيقه خضع لفحوصات وستظهر نتيجتها اليوم السبت فيما قرر الأطباء وضعه لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.

وأضاف أن شقيقه كان يُعاني من مشكلة في الوعي بعد الارتطام القوي أسفل عينه خلال المباراة وهناك شكوكًا في إصابته بشرخ ولكن الجميع ينتظر نتائج الفحوصات

من جانبها كشفت مصادر لـ" العربية .نت" أن اللاعب أصيب بشرخ في عظام الوجه وأسفل العين، لكن النتيجة النهائية ستتضح الليلة بعد الانتهاء من كافة الفحوصات وعمل الأشعة اللازمة.

وبلغ الأهلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد سجلهما عمرو السولية ومحمود عبدالمنعم كهربا، فيما حسم الفريق الأحمر مواجهة الذهاب أيضًا بهدف دون رد.

وقبل أسابيع أرعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر الجماهير المصرية بعد ما سقط في الملعب فجأة خلال مباراة في الدوري مغشياً عليه وفاقداً للنطق وبلا حراك.

وكشف الطاقم الطبي إصابة اللاعب بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.

وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطوارئ، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقرار حالة القلب عاد للعناية المركزة.

وأعلنت إدارة مستشفى زمزم في الإسكندرية التي كان يعالج فيها اللاعب مغادرة اللاعب، مقر المستشفى إلى مستشفى آخر بالقاهرة في سيارة رعاية مجهزة.

وأوضح الفريق الطبي أن القرار جاء بعد ثبات حالة اللاعب الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي، واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة.

وأوضح الطاقم الطبي أن قرار النقل جرى أيضا بناء على رغبة اللاعب وأسرته، وبالتنسيق بين نادي فيوتشر والفريق الطبي المسؤول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.

ومن قبل كشف الدكتور مصطفى حافظ نائب مدير المستشفى، أن الأشعة المقطعية للصدر أثبتت أن اللاعب في حالة تحسن، وأن الأطراف تعمل بشكل جيد واستعاد اللاعب الذاكرة بصورة شبه طبيعية.