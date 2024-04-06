مصر.. وفاة فتحي سرور آخر رئيس برلمان في عهد مبارك

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غيّب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الدكتور أحمد فتحي سرور، آخر رئيس للبرلمان المصري في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاماً.

وأعلن أستاذ القانون الدكتور طارق سرور وفاة والده وتشييع جثمانه ظهر اليوم من منطقة التجمع الخامس.

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وتولى فتحي سرور رئاسة البرلمان المصري لمدة 20 عاماً كاملة وذلك في الفترة من عام 1991 حتى عام 2011.

ولد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، ويعد أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث.

وأصدر سرور "الإعلان العالمي للديمقراطية" سنة 1997 عندما كان رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي.

كما تولى منصب وزير التعليم عام 1987.