مصر.. وفاة فتحي سرور آخر رئيس برلمان في عهد مبارك
تولى سرور رئاسة البرلمان المصري لمدة 20 عاماً كاملة وذلك في الفترة من عام 1991 حتى عام 2011
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
غيّب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الدكتور أحمد فتحي سرور، آخر رئيس للبرلمان المصري في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاماً.
وأعلن أستاذ القانون الدكتور طارق سرور وفاة والده وتشييع جثمانه ظهر اليوم من منطقة التجمع الخامس.
وتولى فتحي سرور رئاسة البرلمان المصري لمدة 20 عاماً كاملة وذلك في الفترة من عام 1991 حتى عام 2011.
ولد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، ويعد أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث.
وأصدر سرور "الإعلان العالمي للديمقراطية" سنة 1997 عندما كان رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي.
كما تولى منصب وزير التعليم عام 1987.
-
واشنطن: الحوثي زرع مليوني لغم باليمن وإزالتها تستغرق 8 سنواتجددت السفارة الأميركية في اليمن تأكيد دعمها وتقدير الجهود المبذولة لإزالة الألغام ... اليمن
-
داعش يقطع طريقاً حيوياً ويهاجم قريتين في بادية دير الزورالقيادة المركزية الأميركية: 18 قتيلاً و63 معتقلاً من تنظيم داعش في العراق وسوريا ... سوريا
-
دونيس يعلن رحيله: حان الوقت للحفاظ على سمعتيأعلن المدرب اليوناني جورجيس دونيس مدرب الوحدة رحيله عن النادي الغربي خلال المؤتمر ... رياضة