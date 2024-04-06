"جمال ابني نقطة ومن أول السطر".. كواليس لم تنشر من حوار مع مبارك حول التوريث

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أسرار كثيرة كشفها الكاتب الصحافي المصري مجدي الجلاد عن الرئيس الراحل حسني مبارك، خاصة عن حوار دار بينه وبين الرئيس الراحل حول توريث الحكم لنجله جمال.‎

تصريحات الجلاد جاءت خلال لقاء لبرنامج "أسرار" عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة.

وكشف الجلاد أن ‏الرئيس مبارك نفى بشكل قاطع وجود خطة لتوريث نجله جمال الحكم، مضيفاً أنه كان هناك مقدمات وشواهد تشير أغلبها إلى تمرير خطة التوريث رغم المعارضة، متابعًا: "كنت داخل المطبخ السياسي والرئيس مبارك صرح لي شخصيًا خلال حواري معه بأنه (مفيش خطة للتوريث.. جمال ابني وهيفضل ابني نقطة ومن ‏أول السطر.. وبيساعدني فقط في الحزب)".

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وأضاف: "الرئيس لما قالي الكلام ده قالي ده ليك انت بيني وبينك مش للنشر".

وقال الجلاد: "تقديري الشخصي أن مبارك كان لا يريد توريث الحكم لابنه، ولكن كانت هناك أطراف حوله شديدة النفوذ كانت تحتاج لهذا".

وتابع الجلاد أن الرئيس الراحل كان يتعرض لضغوط بعض ‏الشخصيات القوية والمؤثرة عليه في الدولة لتوريث نجله. وعن سؤاله عما إذا كانت تلك الشخصيات تشمل السيدة سوزان مبارك، أجاب بـ"ربما". وأضاف أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ومجموعة الفكر الجديد بالحزب الوطني كانت مع توريث الحكم، ورئيس المخابرات عمر سليمان كان ضد ذلك.

وأضاف أن نظام الحوار مع رؤساء الجمهورية يقتضي مراجعة التصريحات مع الرئاسة قبل نشرها، لافتا إلى ‏رفض الرئاسة آنذاك نشر بعض من تلك التصريحات ضمن سياق الحوار مع الرئيس الراحل.