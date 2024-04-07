السيسي لمدير مخابرات أميركا: نحذر من توسع الصراع بالمنطقة

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حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد من توسع دائرة الصراع في المنطقة بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.

وخلال استقباله اليوم الأحد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، شدد الرئيس المصري على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين.

"مستجدات أوضاع غزة"

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأميركية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري.

تحذير من المجاعة

وشدد الرئيس المصري في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.

خطورة التصعيد

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد توافقاً على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

يشار إلى أن لقاء السيسي وبيرنز يتزامن مع انعقاد اجتماعات في القاهرة لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة.