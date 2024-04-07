بعد السخرية من تكريمه.. فنان مهرجانات مصري يفاجئ جمهوره

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أثارت صورة مغني المهرجانات المصري "كزبرة" أثناء تكريمه من قبل الجامعة البريطانية في مصر، موجة من السخرية والتعليقات المختلفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لمكانة الجامعة البريطانية في مصر وأهميتها بين الجمهور وخريجي الجامعات.

فقد علق البعض قائلين "إيه لازمة التعليم" ، في حين رأى آخرون أنه لا يستحق هذا التكريم، وذهب البعض قائلا: "عيب على الجامعة البريطانية الوصول لهذا المستوى"، وأشار فريق آخر قائلين: "الشهادات رخصت أوي كده ليه".

"أنا أقل خلق الله"

إلا أن لمغني المهرجانات المصري رأي آخر، حيث فاجأ متابعيه وأعاد نشر المنشور الذي يسخر وينتقد تكريمه في الجامعة البريطانية، مع فريق فيلم "الحريفة"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وعلق كزبرة "البوست ده فيه ناس كتير عاملة شير عليه وزعلانين إني بتكرم، ومش حابين إني أتكرم وإن فيه ناس اكتر مني تستحق، أولا أنا أقل خلق الله وفعلا فيه ناس اكتر مني بكتير تستحق".

وتابع "بس أنا مش عايزك تحكم عليا من بعيد أو إن أنا شخص تريند وجت معايا صدفة، لأ أنا راجل اجتهدت وتعبت واتظلمت كتير أوي ومكنتش بيأس وكنت حاطط ربنا طول الوقت قدام عينيا، وكنت عارف إن هيجي يوم وربنا هيفرجها وهيعوضني، والحمد لله حصل ورضا ربنا عليا كان أكتر ما كنت أتوقع".

"لكل مجتهد نصيب وأنا اجتهدت"

وأضاف كزبرة "وفعلا لكل مجتهد نصيب وأنا اجتهدت فـ ليه فيه ناس مستكترة عليا الفرحة وطول الوقت شايفين إني شخص مستاهلش أي حاجة، عامة ربنا يسامح أي حد بيقول عليا كلمة مش صح وربنا يدي كل واحد على قد نيته، وإن شاء الله الفترة الجاية هتكرم في كل أنحاء العالم".

كما اختتم كزبرة تعليقه "وبس نصيحة مني لكل بني آدم فاضي ومركز مع غيره، أتمنى تركز مع نفسك وفي شغلك وحب الخير لغيرك وصدقني محدش هياخد رزقك بس انت اجتهد وحب عملك".

نجاح كبير

يذكر أن فيلم الحريفة حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه في دور العرض السينمائي، واقتربت إيراداته من 74 مليون جنيه.

ويشارك كزبرة في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "كوبرا" مع الفنان محمد عادل إمام، والمعروض على قناة MBC مصر بداية من النصف الثاني من رمضان 2024.