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حسين الشحات
لاعب النادي الأهلي حسين الشحات

جراحة عاجلة في الوجه.. جديد حالة لاعب الأهلي المصري حسين الشحات

دبي - العربية.نت
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يترقب جمهور النادي الأهلي المصري أي جديد عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب الفريق حسين الشحات، بعد تعرضه للسقوط فاقدا للوعي عقب اصطدامه بلاعب سيمبا التنزاني خلال مباراة ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت يوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي.

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"شرخان في الوجه"

فقد كشف مصدر داخل النادي الأحمر، اليوم الأحد، أن حسين الشحات تواجد في المستشفى لمدة 24 ساعة، للاطمئنان عليه خشية تعرضه لارتجاج في المخ، ولكن الأشعة أثبتت سلامته من هذا الأمر، وفق ما نقل موقع "مصراوي".

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كما أضاف أن اللاعب يعاني من شرخين في الوجه، بعد إجرائه الأشعة والفحوصات الطبية، وتبين حاجته إلى إجراء جراحة سريعة اليوم في الوجه، بأحد المستشفيات مع وجود متابعة من طبيب النادي.

"يغيب عن الملاعب لمدة شهر"

وتوقع أن يغيب "حسين الشحات عن الملاعب لمدة شهر، خاصة مع خضوعه للجراحة، وبعدها يدخل في مرحلة النقاهة، ثم الانتظار فترة بسيطة قبل خوض تدريبات خفيفة، وبعدها يعود للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي".

يشار إلى أن الأهلي بلغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد سجلهما عمرو السولية ومحمود عبدالمنعم كهربا، فيما حسم الفريق الأحمر مواجهة الذهاب أيضًا بهدف دون رد.

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