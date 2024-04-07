عزومة إفطار تنتهي بالمستشفى .. عقيقة تسمم 30 مصرياً

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استقبل مستشفى كفر الشيخ العام في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 30 شخصاً مقيمين بإحدى القرى التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ المصرية، مصابين بحالة تسمم بعد تناول وجبة فاسدة، وذلك عقب تناولهم وجبة الإفطار في عزومة من أحد أهالي القرية لتناول وجبة عقيقة.

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور مركز الشرطة، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى بوصول عدد من الأشخاص لاستقبال المستشفى من مختلف الفئات العمرية، حيث وصل بعضهم بمعرفة الأهالي وعدد آخر عن طريق سيارات الإسعاف.

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غثيان وقيء

وأكد المصابون عقب وصولهم لمستشفى كفر الشيخ العام، أنهم كانوا معزومين لتناول وجبة الإفطار بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ.

وبعد ساعات من تناول الوجبة، بدأ ظهور أعراض التسمم على المصابين.

فجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عقب ظهور الأعراض عليهم والتي من بينها الغثيان والقيء، مؤكدين أنهم تناولوا طعاما ملوثا.

إلى ذلك، جارٍ تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للاطمئنان عليهم.

كما سيتم خروجهم تباعا من المستشفى فور تعافيهم.