"يا حبيبتي يا نهال".. كيف استقبل المصريون أنباء التقلبات الجوية؟

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شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية بين أفراد الشعب المصري بعد أنباء تعرض البلاد للعاصفة "نهال"، وعلق أولياء أمور الطلاب بعد هذا الإعلان عن وصول العاصفة نهال التي قد تستدعي تعطل الدراسة قائلين" بالأحضان يا نهال يا حبيبتي" تعبيرا عن فرحتهم بحصول أبنائهم على عطلة مدرسية إضافية قبل بدء إجازة عيد الفطر.

وأثار اسم العاصفة "نهال" السخرية والتعليقات الكوميدية بين رواد مواقع التواصل، كما قام عدد كبير بعمل "منشن" إلى صديقاتهم التي تحمل اسم نهال، وقال بعضهم "عيب عليكي يا نهال احنا لبسنا الصيفي خلاص...بس طالما نهال هتبقى خفيفة".

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وأشار بعض الرجال "كل العواصف باسم ستات"، في حين ردت العديد من السيدات" ليه اسمها نهال ليه ما يكونش اسمها محمود أو صبحي".

وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل

من جانبها، حسمت وزارة التربية والتعليم المصرية الجدل بشأن الجهة صاحبة الحق في إصدر قرار تعليق الدراسة حيث أكدت الوزارة في تصريحات سابقة بأن صدور قرارات بشأن تعليق الدارسة يعود إلي سلطة المحافظ في كل محافظة.

تعليق الدراسة في مصر يتم عادة في حالات الطوارئ أو الظروف الاستثنائية التي تؤثر على سلامة الطلاب والمعلمين، مثل الأحوال الجوية السيئة أو الأوبئة، ويتخذ هذا القرار من قبل الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم، بالتشاور مع الجهات الصحية والأمنية.

هيئة الأرصاد توضح

من جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مصر للعاصفة نهال التي تتسبب في نشاط لحركة الرياح وسقوط الأمطار.

وأوضحت أن كل ما تم تداوله عار تماما من الصحة، مشيرة إلى أن فصل الربيع هو فصل انتقالي بين الشتاء والصيف نشهد فيه ارتفاعًا وانخفاضًا في درجات الحرارة، وتشهد فيه بعض المحافظات والمدن سقوط الأمطار على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس دافئا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.