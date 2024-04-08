أكثر من 300 يوميا.. مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة

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أعلنت مصر، الأحد، رفع عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى أكثر من 300 يومياً.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن مصر قررت، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للفلسطينيين في غزة بدءاً من 7 أبريل، إلى 300 شاحنة يومياً على الأقل، تدخل القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح.

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أكثر من 19 ألف شاحنة

كما أضاف أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمال غزة وحدها، خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان، بلغ 322 شاحنة مختلفة الشحنات الإنسانية والإغاثية.

كذلك أوضح أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع من معبر رفح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بلغ أكثر من 19 ألف شاحنة، حملت 19952 طناً من المواد الطبية، و10435 طناً من الوقود، و123453 طناً من المواد الغذائية، و26692 طناً من المياه، و44103 مواد إغاثية أخرى، و2023 طناً من الخيام والمشمعات، و123 سيارة إسعاف مجهزة.

الإسراع بنقل المساعدات

وأفاد رشوان أن 3764 مصاباً ومريضاً دخلوا إلى مصر من قطاع غزة للعلاج، ومعهم 6191 مرافقاً، و66759 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و6330 من المصريين.

كما جدد التأكيد على إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الدائم من أجل زيادتها بالقدر المطلوب والمناسب، لمساعدة الفلسطينيين بغزة في مواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وغير المسبوقة التي يعانون منها.

خطورة الأوضاع الإنسانية

يذكر أن السيسي كان شدد خلال لقائه رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، بالقاهرة الأحد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في غزة، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، من دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أكدت سابقاً على حتمية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.