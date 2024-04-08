الإفتاء المصرية تستطلع هلال شوال: "نحن مصدر إعلان الرؤية"

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تستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1445هجريا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها الجهة المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".

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ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 8 إبريل: 22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من رمضان 1445 هجريا الموافق 8 أبريل (يوم الرؤية).

أول أيام عيد الفطر

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11) دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (02: 20 دقيقة).

وفي حال ثبوت رؤية هلال شوال فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 هو الثلاثاء 9 أبريل 2024، وإذا تعذرت رؤية الهلال فسيكون شهر رمضان 30 يومًا، ويحل أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

بذلك يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 (عيد الفطر المبارك).