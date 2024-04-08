اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الحكم لحظة تعرضه للضرب على يد لاعبي الفريق الليبي

ضرب حكم مصري خلال مباراة أفريقية.. واتحاد الكرة يتدخل

القاهرة – العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

شهدت مباراة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية موقفا مؤسفا حيث تعرض حكم المباراة المصري للضرب من لاعبي أحد الفريقين فيما تدخل الاتحاد المصري لكرة القدم وطلب تحقيقا عاجلا.

وتعرض الحكم الدولي المصري محمد معروف، خلال إدارته لمباراة نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي، التي أقيمت أمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للضرب على يد لاعبي فريق أبو سليم الليبي عقب المباراة، وذلك اعتراضا على قراراته في زيادة الوقت الضائع.

مادة اعلانية

كما شهدت أحداث المباراة، مفارقة مثيرة حيث كان التعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق سائد الموقف حتى احتساب الوقت الضائع لمدة 10 دقائق، وبعدها أحرز فريق نهضة بركان هدف الصعود في الدقيقة 97، ولكن تم إلغاؤه من جانب الحكم، لتستمر المباراة ويحرز الفريق المغربي هدف الفوز في الدقيقة 105، وهو ما اعترض عليه لاعبو أبو سليم الذين اتهموا الحكم بزيادة الوقت الضائع 5 دقائق إضافية ليصل إلى ربع ساعة ويتمكن الفريق المغربي من إحراز هدف الفوز والصعود.

الجهات الأمنية أخرجته من الملعب

وقام لاعبو الفريق الليبي بالاعتداء على الحكم المصري، ما اضطر الجهات الأمنية للتدخل وإخراجه من الملعب في حمايتهم.

من جانبه أرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم المصري.

وطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في الواقعة، مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة في الاتحاد الأفريقي في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب.

وأكد أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأفريقي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط