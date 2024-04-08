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(تعبيرية من آيستوك)

عيد الفطر في مصر الأربعاء.. معهد الفلك يعلن

القاهرة – العربية.نت
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حسم معهد الفلك في مصر موعد عيد الفطر المبارك في البلاد، مؤكداً أنه سيكون يوم الأربعاء.

وقال في بيان، مساء الأحد، إن "هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة، بتوقيت القاهرة يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل".

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كما أوضح أن "الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب الشمس في القاهرة وفي غالبية العواصم العربية بذلك اليوم، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بنحو 10 دقائق في القاهرة وباقي المحافظات".

كذلك أشار إلى أنه "بذلك يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر".

30 يوماً

يذكر أن المعهد كان أعلن سابقاً أن الاثنين 11 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان في مصر، وأنه سيكون لمدة 30 يوماً.

وبعدها أعلنت دار الإفتاء المصرية ظهور هلال شهرِ رمضان بعد غروب الشمس يوم الأحد العاشر من مارس، مؤكدة أن الاثنين 11 مارس هو أول أيام رمضان.

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