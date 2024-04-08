قضية جديدة تلاحق السائق المتهم بالتسبب في قتل فتاة الشروق

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في آخر مستجدات قضية الفتاة المصرية العشرينية حبيبة الشماع، والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة الشروق"، بدأت نيابة الشؤون المالية والإدارية، اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة اتهام سائق تطبيق شركة "أوبر"، والمتسبب في وفاة حبيبة، بالتزوير، عبر إدخال بيانات غير صحيحة، والتي ساهمت في عودته للعمل مرة أخرى بالشركة.

ونقلا عن " القاهرة 24" قال محامي الفتاة حبيبة الشماع، إن هناك جزءا من أوراق القضية سيتم إرساله إلى المحكمة الاقتصادية لنظره في دائرة الاختصاص، موضحا أن الجزء المتعلق بتقديم المتهم لبيانات وهمية كي يعود للعمل في شركة أوبر هو المتعلق بالأمر.

تزوير أوراق رسمية

وأضاف أن التهمة ضد المتهم ستكون بالتزوير لتلك الأوراق، كما أنه زور رخصة القيادة للعمل بالشركة، وقدم بطاقة رقم قومي أخرى، لأنه سبق وقدم واحدة للعمل في الشركة وتم إنهاء التعاقد معه بسبب شكاوى العملاء.

كما أضاف أن المحكمة الاقتصادية ستنظر قضية التزوير المتعلقة بتطبيق أوبر، لأنها دائرة اختصاص، ومن هنا سيتم نظر قضية ثانية، بخلاف القضية الأولى المتعلقة بوفاة حبيبة الشماع، فتاة الشروق.

جلسة 15 أبريل

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 15 أبريل لبدء محاكمة المتهم "محمود هاشم" 34 سنة، سائق بشركة أوبر، أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الشروق".

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها الشابة المصرية العشرينية حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

السائق تحرش بعدد من السيدات جسديا

وقالت النيابة إنه ثبت من التحقيقات وبسؤال أول من شاهد المجني عليها بعدما ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني".

كما أضافت "أن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا".

كذلك كشفت التحقيقات أيضًا تعاطي السائق لجوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

غيبوبة استمرت 3 أسابيع

وتوفيت حبيبة الشماع يوم 14 مارس الماضي، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 3 أسابيع بعدما قفزت، هرباً من سيارة شركة النقل الشهيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال محمد أمين، محامي أسرة الفتاة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الوفاة حدثت في المستشفى مساء الخميس بعد تدهور حالة حبيبة الصحية، إذ تعرضت لنزيف من عينيها صاحبه نزيف حاد في المخ.

الواقعة حدثت مساء 21 فبراير الماضي، وباتت معروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق" نسبة لضاحية الشروق شرقي القاهرة نظرا لحدوثها على طريق السويس القاهرة في نطاق قسم شرطة الشروق.