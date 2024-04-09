الظاهرة مستمرة.. حريق جديد وضخم في مصر

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لا يزال مسلسل الحرائق يتواصل في مصر، ما يثير رعباً وغموضاً حول الأسباب وتكرار وقوعها بأوقات متزامنة في مناطق مختلفة.

في الجديد، شب حريق ضخم، مساء الاثنين، في نادي الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، حيث التهمت النيران محتويات النادي قبل افتتاحه رسمياً.

نقابة الصيادلة

كما أعلن نقيب صيادلة الإسكندرية، محمد أنسي الشافعي، اشتعال حريق هائل بنقابة الصيادلة على طريق كورنيش الإسكندرية في منطقة ستانلي بسابا باشا، قبل الإفطار، وامتداده لمقار أندية مجاورة على الكورنيش.

وفاجأت النيران أفراد الأمن المتواجدين بالنادي، حيث بدأت في التصاعد من الجانب الغربي وازدادت بسبب شدة وسرعة الرياح، ما أسفر عن احتراق محتويات النادي بالكامل، خاصة في الطابقين الأول والثاني.

فيما دفعت السلطات بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، حيث نجحت في إخمادها بعملية استغرقت 40 دقيقة.





ماس كهربائي في لوحة إعلانات

من جهته كشف رئيس حي شرق الإسكندرية، أحمد حبيب، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في لوحة إعلانات ضخمة، حيث بدأت النيران بالأكشاك الخشبية الموجودة في النادي، وامتدت لتشمل مباني مجاورة.

كذلك تسبب الحريق في توقف الحركة المرورية بطريق الكورنيش في مناطق سابا باشا وجليم واستانلي، غير أن السلطات نجحت في إعادة الحركة لطبيعتها بعد إخماد النيران وبدء عمليات التبريد.





مواقع تصوير

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، يستمر اندلاع الحرائق في مناطق مختلفة من مصر، ما يثير قلقاً وتساؤلات حول ما إذا كان ثمة رابط بينها.

فالأربعاء الفائت، شب حريق هائل وضخم في منطقة حلوان جنوب العاصمة القاهرة. حيث اندلعت النيران بكثافة في جوار معهد إعداد القادة بحلوان من دون معرفة الأسباب. ودفعت قوات الحماية المدينة بـ5 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة.

وقبل أسابيع، التهمت 3 حرائق كبيرة مواقع تصوير 3 أعمال فنية في رمضان، وهي دوار العمدة بمسلسل "الكبير أوي"، واستوديو الأهرام في منطقة تصوير مسلسل "المعلم"، ومنطقة تصوير مسلسل "جودر".

فيما كشفت النيابة أن النيران امتدت إلى 10 عقارات، تضم 46 وحدة سكنية، 19 منها محترقة كلياً.

محطات للصرف الصحي

كما شب حريق هائل جراء انفجارات متتالية في محطات للصرف الصحي في نطاق القاهرة، نتيجة تسرب بترولي إليها.

في حين أرجعت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، السبب إلى "تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي أدى لإشعال حرائق بـ5 مواقع تابعة للشركة في محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينها".

مخلفات زراعية

وشب أيضاً حريق في قرية بمدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية شرق البلاد، حيث نشبت النيران في مخلفات زراعية وانتقلت لأراض مجاورة ممتلئة بالمحاصيل.

كذلك شب حريق ضخم في فندق "أمريكانا" العائم بالنيل، وتمكنت السلطات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.