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الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا تاجر مخدرات في مصر

كشفت التحريات وجود صلة قرابة بين متهمين اثنين والمجني عليه، وسبق لهما التعامل معه بالإتجار بالمواد المخدرة

القاهرة - العربية.نت
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كشفت تحريات واقعة تعرض تاجر مخدرات بمنطقة دار السلام في محافظة القاهرة المصرية، تفاصيل تفتيش 4 أشخاص مسكنه وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية واصطحابه لمكان غير معلوم ثم تركه بطريق كورنيش النيل.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت تحريات الأمن بعد ضبط المتهمين، أنهم انتحلوا صفة ضباط شرطة مستخدمين سيارة وجهاز لاسلكي لسرقة مبلغ مالي 400 ألف جنيه.

كما تبين من التحقيق مع المتهمين أن المجني عليه يدعى "حمام م" وشهرته "حمامة" ويعمل في تجارة المخدرات وأن بعض المسروقات مواد مخدرة عثروا عليها داخل منزله.

صلة قرابة

وكشفت التحريات وجود صلة قرابة بين اثنين من المتهمين والمجني عليه، وأنه سبق لهما التعامل مع المجني عليه في الإتجار بالمواد المخدرة.

كما أكدت التحقيقات أن المتهم يتاجر في الأقراص المخدرة وأن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المستولى عليها من متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة.

وخلال التحقيقات أفاد المتهم حمام بأنه يتحصل على الأقراص المخدرة عبر تعامله مع صيدليتين، إحداهما بمنطقة الكيمان بمحافظة الفيوم، وفقا لما نشره موقع "القاهرة 24".

تشكيل عصابي

وبإعادة مناقشة المجني عليه، اعترف بإتجاره في الأقراص المخدرة وأن المضبوطات المضبوطة بإرشاد المتهمين هي ملك له، والمستولى عليها بمعرفة المتهمين، وأرشد عن باقي المواد المخدرة ملكه عبارة عن 1000 قرص من عقار الأبتريل، وذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة له بمنطقة دار السلام.

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وأقر المتهم بأن تلك الأقراص المخدرة المضبوطة بإرشاده أيضا هي ملك له ولنجله، مضيفا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار في الأقراص المخدرة بنطاق محافظة القاهرة والجيزة، حيث تبين من التحريات بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين وكذا المشغولات الذهبية جميعها، من متحصلات بيع الأقراص المخدرة.

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