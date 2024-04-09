تحسن وظائف الكلى.. أحمد رفعت يخرج من المستشفى ويقضي العيد في منزله

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بعد استمراره في المستشفى طيلة أكثر من 26 يوما عقب سقوطه مغشياً عليه في مباراة بالدوري المصري، تقرر خروج أحمد رفعت لاعب فيوتشر وقضائه العيد في منزله ووسط أسرته.

وحسبما كشف مصدر بالنادي لوسائل إعلام مصرية فإن رفعت حصل على موافقة الأطباء بالخروج اليوم الثلاثاء، من المستشفى وقضاء العيد في منزله مع استمراره تحت الملاحظة الطبية، وذلك بعد تحسن نتائج الكلى.

ووضع الأطباء برنامجاً وقائيا لأحمد رفعت تحت إشراف طبيب متخصص.

وكان اللاعب قد غادر قبل أيام، العناية المركزة وتم نقله إلى غرفة عادية مجهزة، حيث خضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

وقبلها أعلنت إدارة مستشفى زمزم في الإسكندرية قبل أيام مغادرة اللاعب، مقر المستشفى إلى مستشفى آخر بالقاهرة في سيارة رعاية مجهزة.

وأوضح الفريق الطبي أن القرار جاء بعد ثبات حالة اللاعب الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي، واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة.

وأوضح الطاقم الطبي أن قرار النقل جرى أيضا بناء على رغبة اللاعب وأسرته، وبالتنسيق بين نادي فيوتشر والفريق الطبي المسؤول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.

ومن قبل كشف الدكتور مصطفى حافظ نائب مدير المستشفى، أن الأشعة المقطعية للصدر أثبتت أن اللاعب في حالة تحسن، وأن الأطراف تعمل بشكل جيد واستعاد اللاعب الذاكرة بصورة شبه طبيعية.

يذكر أن لاعب نادي فيوتشر كان سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي.

وكشف الطاقم الطبي إصابة اللاعب بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.

وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطوارئ، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقرار حالة القلب عاد للعناية المركزة.