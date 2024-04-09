سقوط حافلة ركاب في النيل بمصر.. ومصرع 5 بينهم 3 أطفال

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لقي 5 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم غرقاً، إثر سقوط حافلة ركاب كانوا يستقلونها في النيل ببني سويف جنوب مصر.

في التفاصيل تلقت السلطات، الاثنين، بلاغاً بسقوط حافلة ركاب من أعلى معدية نيلية في الفشن ببني سويف.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ التي تمكنت من انتشال 5 جثث.

فيما تبين أن سيارة ميكروباص تقل ركاباً كانت قد صعدت لمعدية نيلية للعبور إلى الجانب الآخر من النيل أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، فسقطت من المعدية بركابها.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال السيارة وجثث المتوفين، وهم سيدة (55 عاماً) وفتاة (25 عاماً) و3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 10سنوات.

في حين تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.