الظاهرة المحيرة مستمرة.. حريق جديد يندلع في مصر

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ما زال مسلسل الحرائق المتكررة في مصر متواصلا ويثير رعباً وغموضاً، بل باتت ظاهرة محيرة.

وشب حريق، مساء الثلاثاء، بمنطقة شادر أسيوط حيث التهمت النيران عدداً من المحلات دون وقوع خسائر في الأرواح.





الحريق في أسيوط الحريق في أسيوط الحريق في أسيوط

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بنشوب حريق في منطقة "الورش الشادر" في حي غرب محافظة أسيوط، مساء الثلاثاء، وسارع رجال الإطفاء وقوات الحماية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتمكنت من إخماد النيران التي تبين أنها نشبت داخل إحدى الورش في "منطقة الشادر" وامتدت للمحال التجارية المجاورة.







فرق الإطفاء في المكان فرق الإطفاء في المكان فرق الإطفاء في المكان فرق الإطفاء في مكان الحريق

وخلال الآونة الأخيرة تكررت حوادث الحرائق في أوقات قريبة ومتزامنة وفي مناطق مختلفة من محافظات مصر.

وكان قد شب حريق كبير وضخم مساء الاثنين في نادي الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، حيث التهم محتويات النادي قبل افتتاحه رسمياً.

وقبل أيام شب حريق هائل وضخم في منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقبل أسابيع التهمت 3 حرائق كبيرة مواقع تصوير 3 أعمال فنية في رمضان، وهي دوار العمدة بمسلسل "الكبير أوي"، واستوديو الأهرام في منطقة تصوير مسلسل "المعلم"، ومنطقة تصوير مسلسل "جودر".

وبعدها شب حريق هائل جراء انفجارات متتالية في محطات للصرف الصحي في نطاق القاهرة، نتيجة تسرب بترولي إليها.

وفي إطار متزامن شب حريق في قرية بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية شرق البلاد، حيث نشبت النيران في مخلفات زراعية وانتقلت لأراض مجاورة ممتلئة بالمحاصيل.

وبعد ذلك شب حريق ضخم في فندق عائم بالنيل، يدعى "أمريكانا"، وتمكنت السلطات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

ودفعت الظاهرة رواد التواصل للبحث والاستفسار عن أسبابها متسائلين حول ما إذا كان ثمة رابط بينها.