بالفيديو.. أول ظهور للاعب أحمد رفعت بعد أزمته الصحية

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في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى، طمأن أحمد رفعت لاعب نادي "فيوتشر" المصري جمهوره وتحدث في فيديو بثه مساء الثلاثاء عن حالته الصحية.

ووجّه اللاعب التهنئة للجماهير بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما وجّه الشكر للجمهور بسبب دعواتهم ودعمهم له خلال الفترة الماضية، وأيضاً شكر الأطباء على مجهودهم الاستثنائي.

وتابع قائلاً: "بفضل الله ودعواتكم ومساعدة الأطباء وصلت للمرحلة الحالية وتخطيت المرحلة الصعبة واستقرت الأمور بشكل كبير".

واختتم اللاعب الفيديو قائلاً: "أردت أن أطمئنكم والحمد لله الأمور جيدة الآن".

إلى ذلك أعلن مجلس إدارة نادي "مودرن فيوتشر" برئاسة وليد دعبس عن خروج اللاعب من مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطيبة والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة.

وقال النادي في بيان: "سيتم متابعة اللاعب بشكل دوري خلال الفترة القادمة حتى يعود إلى الملاعب قريباً".

وكان اللاعب، وبعد مكوثه في المستشفى طيلة أكثر من 26 يوماً عقب سقوطه مغشياً عليه في مباراة بالدوري المصري، قد خرج الثلاثاء ليقضي العيد في منزله ووسط أسرته.

وكشف مسؤول بالنادي لـ"العربية.نت" أن حالة اللاعب استقرت نسبياً بعد تحسن وظائف الكلى.