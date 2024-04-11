حريق جديد في مصر.. نيران تندلع في بناية بالإسكندرية

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ما زال مسلسل الحرائق المتكررة في مصر يتواصل ويثير تساؤلات حول سبب الظاهرة وسر اندلاعها في توقيتات متقاربة.

"حريق بشقق نادي سموحة"

وشب عصر اليوم الخميس، حريق بشقق نادي سموحة في الإسكندرية، فيما سارعت قوات الإطفاء لموقع الحادث لإخماد النيران وسرعة السيطرة على الحريق ومنع امتدادها لمناطق متجاورة.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول موقع الحادث، كما سارعت بإخلاء السكان من الوحدات.

حريق نادي الصيادلة

يأتي الحريق بعد أيام قليلة من حريق آخر بالإسكندرية حيث شب حريق كبير وضخم، مساء الاثنين الماضي، في نادي الصيادلة بمنطقة ستانلي، حيث التهم محتويات النادي قبل افتتاحه رسميا.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات النادي بالكامل وخاصة في الطابقين الأول والثاني.

حريق بمنطقه شادر أسيوط

ومساء أول أمس الثلاثاء، شب حريق بمنطقه شادر أسيوط حيث التهمت النيران عددًا من المحلات دون خسائر في الأرواح.

وقبلها شب حريق هائل وضخم في منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة حيث اندلعت النيران بكثافة كبيرة بجوار معهد إعداد القادة بمنطقة حلوان دون معرفة أسبابه.

3 حرائق بمواقع تصوير مسلسلات

وقبل أسابيع، التهمت 3 حرائق كبيرة مواقع تصوير 3 أعمال فنية في رمضان، وهي دوار العمدة بمسلسل "الكبير أوي"، واستوديو الأهرام في منطقة تصوير مسلسل "المعلم"، ومنطقة تصوير مسلسل "جودر".

وبعدها شب حريق هائل جراء انفجارات متتالية في محطات للصرف الصحي في نطاق القاهرة، نتيجة تسرب بترولي إليها.

حريق في الإسماعيلية

وفي إطار متزامن، شب حريق في قرية بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية شرق البلاد، حيث نشبت النيران في مخلفات زراعية وانتقلت لأراض مجاورة ممتلئة بالمحاصيل.

وبعد ذلك شب حريق ضخم في فندق عائم بالنيل، يدعى "أمريكانا"، وتمكنت السلطات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.