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من حادث قطار العياط في مصر 2002 (رويترز)
من حادث قطار العياط في مصر 2002 (رويترز)

حريق جديد في مصر.. نيران تندلع في عجلات قطار

دبي - العربية.نت
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حرائق غامضة شبه يومية تشهدها مصر منذ شهور، آخر حلقة في هذا المسلسل اشتعال النيران في عجلات أحد قطارات الصعيد في منطقة الجيزة اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر.

لكن لم تحدث أي خسائر جراء هذا الحريق المحدود.

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وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الحريق الذي حدث في أحد قطارات الجيزة كان بالعجلات الخاصة بإحدى العربات ولم يمتد إلى داخل العربة نفسها.

يذكر أنه خلال الآونة الأخيرة تكررت حوادث الحرائق في أوقات قريبة ومتزامنة وفي مناطق مختلفة من محافظات مصر.

فقد شب حريق كبير وضخم مساء الاثنين الماضي في نادي الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، حيث التهم محتويات النادي قبل افتتاحه رسمياً.

وقبل أيام شب حريق هائل وضخم في منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقبل أسابيع التهمت 3 حرائق كبيرة مواقع تصوير 3 أعمال فنية في رمضان، وهي دوار العمدة بمسلسل "الكبير أوي"، واستوديو الأهرام في منطقة تصوير مسلسل "المعلم"، ومنطقة تصوير مسلسل "جودر".

بعدها شب حريق هائل جراء انفجارات متتالية في محطات للصرف الصحي في نطاق القاهرة، نتيجة تسرب بترولي إليها.

وفي إطار متزامن شب حريق في قرية بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية شرق البلاد، حيث نشبت النيران في مخلفات زراعية وانتقلت لأراض مجاورة ممتلئة بالمحاصيل.

وبعد ذلك شب حريق ضخم في فندق عائم بالنيل، يدعى "أمريكانا"، وتمكنت السلطات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

ودفعت الظاهرة رواد التواصل للبحث والاستفسار عن أسبابها متسائلين حول ما إذا كان ثمة رابط بينها.

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