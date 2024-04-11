يوم العيد.. بالوعة صرف صحي تبتلع 3 أشقاء في مصر وتلفظهم جثثاً

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شهدت إحدى قرى مصر في الساعات الأولى من صباح عيد الفطر، أمس الأربعاء حادثا أليماً، إذ ابتلعت بالوعة صرف صحي 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء.

فقد وقع هذا الحادث البشع في قرية سنرو التابعة لمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم جنوب غرب مصر، قبل أن تتلقى السلطات بلاغات من الأهالي تطالب بسرعة إغاثتهم لانتشال 4 أفراد سقطوا في بالوعة بالقرية.



من ضحايا بالوعة الصرف الصحي في مصر من ضحايا بالوعة الصرف الصحي في مصر

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتمكنت في النهاية من انتشال الجثامين الأربعة.

حاولوا إنقاذه فسقطوا

فيما كشفت التحريات أن أحد الأشخاص سقط أولًا في البالوعة وعندما حاول شقيقاه إنقاذه سقطا معه، ثم حاول جارهم التدخل لإنقاذهم فسقط معهم ولم يتمكنوا جميعا من الخروج فتوفوا داخلها.



من ضحايا بالوعة الصرف الصحي في مصر من ضحايا بالوعة الصرف الصحي في مصر

وتبين أن سبب الوفاة حدثت نتيجة استنشاق غازات سامة والغرق، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المركز الطبي بسنرو تحت تصرف الجهات المختصة.

من جانبها أمرت النيابة العامة أجهزة الأمن بسرعة إجراء تحرياتها وكشف سبب فتح البالوعة وعدم تغطيتها جيدا مع استدعاء المسؤولين لاستجوابهم.