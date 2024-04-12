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دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى في مصر يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 غرام

دبي - العربية.نت
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في رد فتح باب الجدل حول سر "الروح" ووزنها، أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور محمد عبدالسميع، عن سؤال حول كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد.

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"سر يسري في جسد الإنسان"

فقد أوضح أمين الفتوى، خلال برنامج مذاع على فضائية "الناس"، أمس الخميس: "الروح عبارة عن سر يسري في جسد الإنسان كما يسري الماء في العود الأخضر، في تجربة عملها عالم فرنسي عن وزن روح الإنسان، وكشف أنها تساوي 1 غرام".

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وأضاف: "العالم الفرنسي عمل التجربة ووزن الأجساد وهي فيها الروح وبعد خروج الروح، الروح تخرج من القدم أولا ثم في النهاية تخرج من الرأس والعقل، حتى تزول عنه الحياة ولا يمكن أن يعيده أحد للحياة".

حديث استدل به

واستشهد في كلامه بالحديث النبوي: "يا جابرُ ما لي أراكَ منكسِرًا ؟ قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ استُشْهِدَ أبي قُتِلَ يومَ أُحُدٍ ، وترَكَ عيالًا ودَينًا، قالَ: (أفلَا أبشِّرُكَ بما لقيَ اللَّهُ بِهِ أباكَ؟ ) قلتُ: بلَى يا رسولَ اللَّهِ قالَ: ما كلَّمَ اللَّهُ أحدًا قطُّ إلَّا من وراءِ حجابِه وأحيى أباكَ فَكَلَّمَهُ كِفاحًا فقالَ: يا عَبدي تَمنَّ عليَّ أُعْطِكَ قالَ: يا ربِّ تُحييني فأقتلَ فيكَ ثانيةً قالَ الرَّبُّ تبارك وتعالَى: إنَّهُ قد سبقَ منِّي أنَّهم إليها لَا يُرجَعونَ قالَ: وأُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا)".

هذه الاستدلالات التي أتى بها أمين الفتوى في مصر، قد تثير الجدل خاصة أن المعروف عن الروح أنه لا يعلم سرها إلا الله كما جاء في القرآن "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا".

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