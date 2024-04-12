بلوغر شهيرة محمولة على الأكتاف بالعيد.. فيديو يغضب المصريين

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أثارت بلوغر مصرية شهيرة معروفة باسم سوزي الأردنية الجدل مرة أخرى، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو محمولة على الأكتاف عقب صلاة العيد.

وفي مقطع فيديو مصور ظهرت التيك توكر صاحبة تريند "الشارع اللي وراه" وهي على ظهر إحدى الفتيات وسط تكدس عدد كبير من الناس بعد صلاة العيد، وتتراقص على أغاني المهرجانات، وسط مشاحنات جانبية بين السيدات والرجال أغضبت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

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كما كانت سوزي الأردنية تلتقط الصور والـ"سيلفي" مع الفتيات من حولها بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، فيما الزحام يحيطها من كل جانب، وفق ما نقلته صحيفة "القاهرة 24".

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف سوزي الأردنية، مشيرين إلى أن هذه التصرفات "الغريبة" هي لغرض الشهرة وزيادة المشاهدات.

سب والدها على الهواء

وكانت النيابة أخلت في وقت سابق، سبيل سوزي الأردنية بعد القبض عليها بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة وسب والدها على الهواء، واستغلالها شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق المشاهدات والأرباح.

وظهرت وقتها سوزي الأردنية في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بمنصة تيك توك، تروي كواليس القبض عليها، وبررت وقتها البث المباشر التي تعدت فيه لفظيا على والدها، قائلة: "أنا كنت منهارة وفتحت لايف وحذفت الفيديو بعد ما فوقت وفهمت إني غلطت".

يشار إلى أن سوزي الأردنية هي من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عاما.