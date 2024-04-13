حاول ركوب التوكتوك قبلها.. فتاة مصرية تقتل شخصا بالشارع

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أقدمت فتاة مصرية على إنهاء حياة عامل بطريقة مأساوية بعد طعنه بسكين في الصدر بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية ركوب "توكتوك".

خلاف على ركوب توكتوك

ففي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بوقوع حادث قتل لعامل يبلغ من العمر 25 عاما، حيث تم طعنه بسكين في الصدر بواسطة بائعة خضار، تبلغ من العمر 20 عامًا، نتيجة لخلاف حول أولوية ركوب "توكتوك".

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وكشفت التحريات الأولية عن أن خلافا نشب بين فتاة وشاب كلاهما تسابق لركوب "توك توك" في منطقة الطالبية.

وتمسك كل منهما بحق استقلال المركبة أولا، بدعوى "أنا اللي شاورت له الأول"، وسرعان ما أخذ الموقف منعطفًا خطيرًا.

"متعصبنيش عليك"

فقد هددت الفتاة، الشاب قائلة: "متعصبنيش عليك علشان مزعلكش"، ما أثار حفيظته فنشبت مشاجرة بينهما أسفرت عن مصرع الشاب بعد أن وجهت له الفتاة طعنة بسكين في صدره. وفق ما نقلت مواقع إخبارية مصرية عن تحريات الشرطة.

إلى هذا، ألقت الشرطة القبض على الفتاة فيما نقل جثمان العامل إلى المشرحة.