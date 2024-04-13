داخلية مصر تفصل أمين شرطة ظهر بفيديو يبتز سائحاً

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قررت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ قرار عاجل ضد أمين شرطة، بسبب مخالفات نسبت إليه تخل بواجبات عمله.

وقالت الداخلية، في بيان صباح اليوم السبت، إنها قررت إنهاء خدمة أمين شرطة لارتكابه تجاوزات مع أحد السياح.

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وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو لشرطي مصري يتحدث مع أحد السائحين ويطلب منه أموالا دون وجه حق.

وطالب المغردون بمحاسبة الشرطي وإحالته لتحقيق عاجل بسبب إساءاته وإضراره بسمعة السياحة المصرية.