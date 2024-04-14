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سامح شكري - رويترز
الشرق الأوسط

اتصالات مصرية مع إيران وإسرائيل لاحتواء التوتر ومواجهة الأزمة

شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن

القاهرة -أشرف عبد الحميد
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كثفت مصر جهودها لاحتواء التوتر بين إيران وإسرائيل وتجنب التصعيد. وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، تبادلا خلاله الرؤى والتقييمات حول مسارات التحرك لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في المنطقة اتصالاً بإطلاق مسيرات إيرانية هجومية ضد أهداف إسرائيلية، وما شهدته الأسابيع الأخيرة من تصعيد متزايد على خلفية أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، بشكل بات يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.

وخلال الاتصال أحاط الوزير المصري نظيره الأميركي بنتائج الاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر مع الجانبين الإيراني والإسرائيلي لمواجهة الأزمة والحيلولة دون خروجها عن السيطرة، كما أكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة من أجل احتواء الأزمة، واستمرار بذل قصارى الجهد من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية لاحتواء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.

وشدد شكري على أن اتساع رقعة الصراع على النحو الذي نشهده لن يصب في مصلحة أي طرف، ولن يجلب سوى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار لشعوب المنطقة.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لاحتواء التوتر الجاري، وتعزيز فرص التهدئة ونزع فتيل الأزمات في الشرق الأوسط.

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وكان مصدر مصري رفيع المستوى قد أعلن تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الأوضاع بالمنطقة خاصة بعد التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وقال إن الخلية تم تشكيلها من كافة الأجهزة المعنية في الدولة، وستتابع تطورات الأوضاع على مدار الساعة، مؤكدا أن الخلية سترفع تقاريرها للرئيس السيسي. وتابع أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة والسعي للتهدئة والسلام.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، مساء السبت، أن وابلاً من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلق باتجاهها، وأن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء.

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