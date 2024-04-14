الدفاعات الجوية المصرية متأهبة.. والقاهرة تطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس

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أعلن مصدر مصري رفيع المستوى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الأوضاع بالمنطقة خاصة بعد التصعيد الإيراني الإسرائيلي.

وقال إن الخلية تم تشكيلها من كافة الأجهزة المعنية في الدولة وستتابع تطورات الأوضاع على مدار الساعة، مؤكدا أن الخلية سترفع تقاريرها للرئيس عبدالفتاح السيسي. وتابع أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة والسعي للتهدئة والسلام.

ونقل إعلام مصري رسمي، عن مصدر أمني رفيع القول إن "الدفاعات الجوية في حالة تأهب قصوى".

وكانت إسرائيل قد أعلنت مساء السبت أن وابلاً من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وأن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحافي إن الطائرات المسيرة ستستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل.

هذا وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية-الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.