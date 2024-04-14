مصر.. تعويم سفينة الغاز الجانحة بخليج العقبة واحتجازها بشرم الشيخ

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أعلنت وزارة البيئة المصرية نجاح تعويم إحدى السفن الدولية لنقل الغاز، والتي جنحت بخليج العقبة، موضحة أنه تم التحفظ على السفينة في ميناء شرم الشيخ لحين الانتهاء من التحقيقات وتقييم الأضرار البيئية.

وأعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، جنوح سفينة دولية تحمل كميات من الغاز بخليج العقبة.

وذكرت وزارة البيئة المصرية أنها تلقت بلاغا من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، عن جنوح سفينة غاز على شعب رأس نصراني مدخل خليج العقبة.

ترفع علم دولة ليبيريا

وتفقد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، موقع الحادث، حيث تبين أن السفينة تدعى "كلوديا جاس" وترفع علم دولة ليبيريا، فيما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ، لمتابعة الحادث والتحرك سريعا لمواجهة تداعياته.

واتخذت السلطات عدة إجراءات سريعة نحو السفينة، ووجهت برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية، تحسبًا لحدوث أي تسريبات أو تلوث للبيئة البحرية في المنطقة.