مصر تتحفظ على السفينة الجانحة عند خليج العقبة حتى حصر التلفيات

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كشفت السلطات المصرية آخر تطورات سفينة الغاز الليبيرية التي جنحت عند خليج العقبة بجنوب سيناء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استمرار التحفظ على السفينة، وذلك بعد نجاح تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة إلى منطقة التحفظ تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء لضمان عدم وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود.

حصر تلفيات الشعاب المرجانية

وكشفت الوزيرة المصرية أنه يجري الآن أعمال المعاينات البيئية المتبعة مع الحادث منذ وقوعه وبعد خروج السفينة، وتقييم التلفيات المتوقعة التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية جراء جنوح السفينة عليها، خاصة أن المنطقة تضم مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية تمتد لمئات الكيلومترات.

وتلقت الوزارة بلاغا من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بجنوح سفينة غاز على شعب رأس نصراني مدخل خليج العقبة.

وتفقد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، موقع الحادث، حيث تبين أن السفينة تدعى "كلوديا جاس" وترفع علم دولة ليبيريا.

وفي وقت سابق، وجهت وزيرة البيئة برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ، لمتابعة الحادث والتحرك سريعا لمواجهة تداعياته.