صور لمشروع مصري في النيل تلفت الانتباه

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كشفت وزارة الموارد المائية المصرية عن صور لمشروع تابع للوزارة يجري تطويره في النيل جنوب البلاد ولفت الانتباه.

وحسبما أعلنت الوزارة فإنها بدأت أعمال صيانة هويس قناطر إسنا الجديدة، وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم بها، بهدف الحفاظ على البنية التحتية للمنشآت المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها مثل الأهوسة، والمراقبة لمفيض القناطر لزيادة التحكم في التصرفات المائية ومواجهة أي نقص للمياه.

تجديد وصيانة القناطر

وأعلن الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري، أن أعمال الصيانة التي تقوم بها أجهزة الوزارة تأتي ضمن أعمال الخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها واتخاذ أي قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها.

وأضاف أنه تم تنفيذ برامج متكاملة لصيانة مكونات قناطر إسنا الجديدة ورفع كفاءتها للقيام بدورها على الوجه الأمثل في أعمال الملء والتفريغ لحوض الهويس الملاحي، مع مراعاة عدم تأثير الأعمال الجارية بالبوابة على حركة الملاحة العابرة وتطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا فى إدارة وتشغيل القناطر لزيادة التحكم في إمرار التصرفات المائية المطلوبة.

يذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل في مصر، وقد تم إنشاء القناطر والهويس الملحق بها في عام 1993 لتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات المائية، كما تم إنشاء الهويس الإضافي له عام 2008 بغرض تطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية جنوب البلاد.