اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الفريق2
الفريق المشارك في المسابقة - نقلاً عن وسائل إعلام محلية

فريق مصري يحقق المركز الثالث بمسابقة لتصميم المباني المقاومة للزلازل

الفريق التابع لكلية الهندسة بجامعة حلوان تفوق على 46 جامعة في المسابقة العالمية SDC التي ينظمها معهد أبحاث هندسة الزلازل (EERI) بالولايات المتحدة الأميركية

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

شارك فريق مصري تابع لكلية الهندسة بجامعة حلوان، في المسابقة العالمية SDC التي ينظمها معهد أبحاث هندسة الزلازل (EERI) بالولايات المتحدة الأميركية، وقد حقق المركز الثالث ضمن المسابقة.

وأكد الدكتور محمد حلمي، المشرف الأكاديمي على الفريق، أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً لجهود الفريق المتميز والذي تمكن من تصميم نظام ثابت لبرج في مدينة سياتل يتحمل الزلازل، بالإضافة إلى تصميم معماري للبرج نفسه، وبناء نموذج مصغر للبرج من خشب البلسا للمشاركة في فعاليات المسابقة.

المركز الثالث

وأوضح أن الفريق تمكن من تحقيق المركز الثالث في مسابقة التصميم المعماري، متفوقاً على 46 جامعة من جميع أنحاء العالم. كما نجح في تحقيق المركز الثالث في تصنيع "أجهزة التخميد لحمل الزلزال".

محامي الراحلة حبيبة الشماع: 13 سيدة تقدمن بشكاوى ضد السائق المتهم مصر محامي الراحلة حبيبة الشماع: 13 سيدة تقدمن بشكاوى ضد السائق المتهم

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم والفرق المشاركة بالروح الجماعية والأجواء الخاصة بالبعثة المكونة من 4 طلاب من قسم الهندسة المدنية و2 من قسم العمارة الرقمية.

يُذكر أن هذه المشاركة هي الخامسة على التوالي للفريق في هذه المسابقة العالمية، حيث حقق الفريق مراكز متقدمة في الأعوام السابقة.

من جانبه، صرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن هذا الإنجاز يعكس مدى التطور والتقدم الذي تشهده الجامعة في مجال البحث العلمي والتنافس على المستوى الدولي، وأضاف أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز قدرات طلابها وتمكينهم من المشاركة في أبرز المسابقات العالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط