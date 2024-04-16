اشترِ مقبرة بجانب الشقة.. ضجة في مصر حول شركة عقارية

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قصة غريبة شغلت المصريين خلال الساعات الماضية، بعد تناقل العديد من الناشطين على مواقع التواصل والحسابات الفيسبوكية أنباء عن قيام مجموعة عقارية شهيرة باجبار عملائها على شراء مقابر 5 نجوم مع الشقة
فيما تفرض على مشتري الفيلا حجز مقبرتين.
الشركة تنفي
إلا أن مصدرا في تلك المجموعة العقارية نفى لوسائل إعلام محلية، أمس الاثنين، ما تم تداوله.
وأكد أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك الشائعات.
مقابر 5 نجوم
وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فى الأيام الماضية شائعات تفيد بإلزام المجموعة المعروفة عملاءها بشراء مقابر بمشروعاتها السكنية.
يشار إلى أن نفس الشركة الشهيرة كانت طرحت في نوفمبر 2023 مقابر تقع على طريق السويس في المنطقة المواجهة لمدخل العاصمة الإدارية الجديدة بأسعار تتخطى 1.5 مليون جنيه وبمساحات تصل إلى 40 مترا وأنظمة سداد حتى 12 شهرا.
فيما أوضح مصدر في الشركة حينها أن لدى تلك المقابر خدمات خاصة ومتكاملة من مسجد ودار مناسبات وجراج، ومنطقة خدمات، ومبنى إدارة، بالإضافة إلى صيانة دائمة، وشكل موحد لجميع الوحدات وآيات قرآنية على كافة المقابر.
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