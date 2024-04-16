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السيسي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الروسية
السيسي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الروسية

السيسي يستقبل رئيس استخبارات روسيا.. لبحث مستجدات المنطقة

القاهرة - العربية.نت
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، حيث بحث معه ملفات المنطقة ومكافحة الإرهاب وتطورات ما يحدث في أوكرانيا وأفغانستان.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أحمد فهمي أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الأفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان.

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وأضاف أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وخلال اللقاء تم تأكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة.

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