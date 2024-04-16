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التوكتوك اختراع هندي انتشر في مصر والسودان واثيوبيا
مركبة التوكتوك

امرأة قتلت شاباً حاول ركوب "توكتوك" قبلها بمصر.. مفاجآت جديدة

القاهرة - العربية.نت
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شهدت واقعة المتهمة بقتل شاب طعناً بسكين في مصر بسبب أولوية ركوب مركبة توكتوك تطورا جديدا.

فقد تبين أن الفتاة المتهمة سبق اتهامها في قضية تحريض على الفسق والفجور ولديها سابقة جنائية بالآداب، فيما تبين أن القتيل سبق اتهامه بالسرقة والبلطجة وحيازة أسلحة نارية.

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وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية أن الفتاة المتهمة وتدعى هند وشهرتها "هند جرجير" تعمل حاليا بائعة خضراوات وسبق ضبطها من قبل في واقعة تحريض على الفسق والفجور بمنطقة الهرم.

وأوضحت التحريات أنه أثناء تواجد الشاب القتيل وصديقه بشارع العروبة في منطقة الهرم حدثت بينه وبين فتاة مشادة كلامية إثر أسبقية استقلال "توكتوك"، فقام بالتعدي عليها بالركل بقدمه، ما دفع الفتاة لطعنه بسكين وإحداث جروح نافذة بالبطن والصدر.

وتبين أن الشاب القتيل وشهرته خالد بوجي، 25 سنة، عامل سبق اتهامه بقضايا سرقة وحيازة أسلحة نارية.

وقررت الجهات المختصة بحبس المتهمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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