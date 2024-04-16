قبل فتاة الشروق.. حكم قضائي كشف محاولة خطف مذيعة مصرية

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على غرار واقعة الفتاة حبيبة الشماع التي تعرضت لمحاولة اختطاف من جانب سائق شركة توصيل شهيرة وتوفيت إثر تعرضها لغيبوبة استمرت 21 يوماً، كشف حكم قضائي عن تعرض إعلامية مصرية لمحاولة مماثلة وعلى يد سائق من نفس الشركة قبل عامين.

حكم سابق ضد شركة التوصيل

فقد كشف مكتب علاء عابد للمحاماة، دفاع الإعلامية، تفاصيل الواقعة وتفاصيل حصولها على حكم بحبس السائق، والمطالبة بالحصول على تعويض قيمته 100مليون جنيه من الشركة.

وقال الدفاع في بيان إن بداية الواقعة تعود إلى 7 فبراير من العام 2022 حيث تعرضت الإعلامية فيفيان الفقي للخطف أثناء استقلالها سيارة من شركة توصيل، مضيفة أن السائق محمود.ش، ويعمل بالشركة، قام بمحاولة خطف المجني عليها فيفيان الفقي وغيّر خط السير المعتاد وفقًا للتطبيق، وأحكم إغلاق النوافذ والأبواب محاولًا خطف المجني عليها وسرقة متعلقاتها الشخصية.

وأضاف أن الإعلامية شعرت بالخطر فقفزت من السيارة وارتطمت بالرصيف بمنطقة التجمع الأول.

حكم ضد السائق

حينها، تقدم المحامي علاء عابد ببلاغ إلى الجهات القضائية، لتصدر بعدها محكمة التجمع الأول حكمًا بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن واقعة السرقة والشروع في الخطف.

وكشف أنه تم الادعاء قانونيا ضد شركة أوبر مدنيًا نظرًا لعدم التزامها بالدقة في اختيار سائق الشركة على الوجه المطلوب، ولثبوت تسجيل سائقين لدى هذه الشركات ممن يتعاطون المواد المخدرة والمسجلين جنائيًا.

المذيعة تروي

من جانبها كشفت الإعلامية المصرية عن أنها طلبت سيارة "أوبر" من منطقة المهندسين بالجيزة لتوصيلها إلى منطقة التجمع الخامس في القاهرة، وقبل وصولها إلى المنطقة المُطلوبة لاحظت أن السائق انحرف عن طريق المكان الذي ترغب الوصول إليه، واعتقدت أنه لا يعلم الطرق جيدًا. وفق ما نقل موقع "العاصمة".

وأوضحت أن السائق تجاهل الرد عليها تمامًا وفوجئت أنه توقف بالسيارة أمام كمبوند في منطقة التجمع ثم ترجل من السيارة وقام بفتح الباب الخلفي طالبا منها النزول وتسليمه كافة متعلقاتها.

كما أضافت أن السائق قام بالاعتداء عليها وسحلها بعدما تصدت لمحاولته سرقة أموالها مشيرة إلى انها استغاثت بالأهالي الذين تمكنوا من إنقاذها بعد هروب السائق موضحة أنها أصيبت بجروح وسحجات متفرقة بالجسد.

الحكم في قضية حبيبة الشماع

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت أمس الاثنين، في قضية حبيبة الشماع بمعاقبة سائق شركة أوبر بالسجن المشدد 15 سنة، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 50 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.