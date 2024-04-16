مصر.. قرار برفع التحفظ على أموال ابنة صفوت الشريف

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قررت جهات التحقيق برفع التحفظ على أموال إيمان محمد صفوت الشريف ابنة وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأرسلت جهات التحقيق خطابًا للبنك المركزي المصري، أمس الاثنين، لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال إيمان محمد صفوت الشريف، وبذلك تنتفي كافة الآثار التي ترتبت على قرار التحفظ الذي صدر بحقها.

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قوائم الممنوعين من السفر

يذكر أن في 2013 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول تظلمها على قرار النائب العام بمنعها من السفر، وقررت المحكمة رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.

وفي العام الماضي قررت محكمة القاهرة الاقتصادية قبول تظلم أشرف محمد صفوت الشريف، في أمر المنع رقم 38 لسنة 2022م بعدم التصرف في أمواله وممتلكاته الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 200 لسنة 2015م، حصر غسيل أموال وإلغاء قرار المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته.

وفي 13 يناير الماضي أحيت أسرة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذكرى الثالثة لرحيله حيث توفي في 13 يناير 2021 بعد رحلة مع المرض.

29 مليار جنيه

طبقا للتقرير الفني لجهاز الكسب غير المشروع تبلغ ثروة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق وعائلته في ظل حكم مبارك 29 مليار جنيه داخل وخارج مصر.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، عاقبت صفوت الشريف يوم 9 سبتمبر 2018 بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية “الكسب غير المشروع”، فيما برأت نجله من ذات التهم.

وكانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع.