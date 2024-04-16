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السفينة الجانحة

بعد تعويمها.. التحفظ على سفينة الغاز الجانحة في مصر

القاهرة - العربية.نت
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استقبل ميناء سفاجا في مصر، اليوم الثلاثاء، سفينة الغاز الليبيرية "كلوديا جاس" "CLAUDIA GAS" التي جنحت عند خليج العقبة بجنوب سيناء، نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وذلك بعد نجاح تعويمها.

مصر.. تعويم سفينة الغاز الجانحة بخليج العقبة واحتجازها بشرم الشيخ مصر مصر.. تعويم سفينة الغاز الجانحة بخليج العقبة واحتجازها بشرم الشيخ

وخرجت اليوم إلى ميناء سفاجا، تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، لضمان عدم وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود.

ويبلغ طول السفينة 158 مترًا، وعرضها 21 مترًا وتحمل غاطساً بطول 5.6 متر.

تقييم الأضرار البيئية

وقال رئيس هيئة مواني البحر الأحمر محمد عبدالرحيم دخول السفينة على الرصيف بمعرفة الأطقم البحرية للهيئة، حيث تتوافر الخبرة والتدريب على أعلى مستوى لعمليات القطر والإرشاد والإنقاذ.

ووجه برفع درجة الاستعداد بالوحدات البحرية بالميناء وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ العملية والحفاظ على سلامة السفينة بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية بالمنطقة، وأكد جاهزية الموانئ على مجابهة أي موقف اضطراري، إذ أنها مزودة بأحدث القاطرات والوحدات البحرية القادرة على التعامل بأحدث التقنيات مع الأحداث المختلفة.

السفينة الجانحة
السفينة الجانحة

وكانت وزارة البيئة المصرية قد أعلنت نجاح تعويم إحدى السفن الدولية لنقل الغاز، والتي جنحت بخليج العقبة، موضحة أنه تم التحفظ على السفينة في ميناء شرم الشيخ لحين الانتهاء من التحقيقات وتقييم الأضرار البيئية.

وأعلنت السلطات المصرية، يوم الأحد، جنوح سفينة دولية تحمل كميات من الغاز بخليج العقبة.

وذكرت وزارة البيئة المصرية أنها تلقت بلاغا من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، عن جنوح سفينة غاز على شعب رأس نصراني مدخل خليج العقبة.

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