سقوط فتاة من الطابق العاشر في مصر.. وجثتها معلقة

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كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل سقوط طالبة من الطابق العاشر وتعلق جثتها ما بين الطابقين الثالث والثاني، وانتشال الجثة بمعرفة رجال الحماية المدنية، أن الفتاة كانت تنظف الشرفة وسقطت خلال ذلك.

كما بينت التحريات أن الفتاة طالبة في الصف الثاني الإعدادي وأخبرت والدتها بالتوجه إلى بلكونة صغيرة ملحقة بإحدى الغرف وتطل على منور العقار لتنظيفها بغرض المذاكرة بها، وخلال ذلك اختل توازنها وسقطت نظرا لانخفاض مستوى سور البلكونة ليستقر جثمانها ما بين الطابقين الثالث والثاني.

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حالة من الهلع

وعقب وصول رجال الشرطة تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة أحد المستشفيات ولم تتهم أسرتها أحدا فتم تحرير محضر بتفاصيل ما حدث، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وكانت فتاة لقيت مصرعها بعدما سقطت من الطابق العاشر ليظل جسدها معلقا ما بين الطابقين الثاني والثالث بمنور العقار مما أثار حالة من الهلع لدى أسرتها وسكان العقار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، أمس الاثنين، استغاثة من سكان أحد العقارات بشارع المحولات بالمطبعة بمنطقة فيصل، تفيد بوجود جثة فتاة داخل عقار "درة الفضل" معلقة ما بين الطابقين الثاني والثالث بعد سقوطها من الطابق العاشر.