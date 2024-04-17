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مبنى وزارة التعليم في مصر

مناهج غير أخلاقية في مدرسة دولية.. قرار من حكومة مصر

القاهرة - العربية.نت
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أثيرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار شكاوي واستغاثات تشير إلى اتهام مدرسة ألمانية في القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، بالقيام بتدريس أخلاقيات وقيم مرفوضة بالمجتمع.

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وأشارت الاستغاثات على موقع التواصل الاجتماعي إلى أن هناك بلاغا تم تقديمه إلى النائب العام ضد مدرسة دولية بالتجمع الخامس، لقيامها بتدريس "مواد غير سوية، تتضمن أفكارا هدامة تدعو فيها إلى الرذيلة وهدم الأخلاق والقيم وتدريس مواد تروج للمثلية الجنسية".

بيان عاجل من الوزارة

من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا لحسم الجدل المثار عقب هذا الجدل.

وأكد البيان أن الوزير وجه بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة، على أن يتم إرسالها إلى المدرسة للوقوف على الموقف واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فورا في حال ثبوت تلك المخالفات التي تم تداولها.

"رفض رسمي لمثل تلك المناهج"

فيما رفض البيان قيام أي مدرسة على أرض مصر بترويج أو "تدريس الطلاب لمواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية أو العقائد السماوية أو الأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها هذا المجتمع".

مدرسة تعبيرية
مدرسة تعبيرية

وشدد على أن "تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة هو أحد أهم أولوياتها وأنها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في تربية أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع المصري".

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