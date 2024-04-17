"استولى على 75 طن ذهب".. علاء مبارك يدافع عن شقيقه بشكل طريف

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لا يفوت علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك شاردة أو واردة ضد عائلته إلا ويدافع عنها عبر حسابه في منصة "إكس"، فقد علق نجل الرئيس الراحل على مقطع فيديو متداول عن بلاغ سابق قُدّم عام 2014 يتهم شقيقه جمال، بسرقة 75 طنا من الذهب من البنك المركزي المصري.

#صباح_الخير يابرنس 🌹 @AlaaMubarak_

أسأل جمال فين ال ٧٥ طن دهب دول

الل مصطفى بكرى قال أنه خدهم من البنك المركزى 😂



صباح الابتسامه والضحك كمان 😂 pic.twitter.com/FnzagsHZqS — Abeer Ag (@AbeerA_g5) April 17, 2024

القصة بدأت حين نشر صاحب حساب باسم Abeer Ag فيديو من محاكمة جمال مبارك وكتب: "صباح الخير يا برنس (علاء مبارك) اسأل جمال فين الـ75 طن دهب دول؟.. اللي مصطفى بكري قال إنه خدهم من البنك المركزي.. صباح الابتسامة والضحك كمان".

"نشر أكاذيب كثيرة"

ليرد علاء بتغريدة قائلا: "ده نشر قصص وأكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الأستاذ فريد في المحكمة ودي تعتبر نشر أخبار كاذبة دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة أعتقد المادة 80 من قانون العقوبات، بس طبعا على قول الفنان أحمد مكي مدام الأكاذيب والكلام على الأسرة وإن ببلك يبقى سو وات.. الأستاذ درش من صغره وهو معروف صباح الخير..".

" "البنك المركزي لا يمتلك تلك الكمية"

وكان محامي أسرة مبارك، فريد الديب، قد قال خلال مجريات القضية العام 2014 إن "البنك المركزي لا يمتلك تلك الكمية، وتم إحالة البلاغ لهيئة الرقابة الإدارية لإجراء تحرياتها بشأنه".

ده نشر قصص و اكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الاستاذ فريد في المحكمة ودي تعتبر نشر اخبار كاذبة دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة اعتقد المادة ٨٠ من قانون العقوبات ، بس طبعا على قول الفنان احمد مكى مدام الأكاذيب و الكلام علي الاسرة وإن ببلك يبقى سو… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 17, 2024

وأضاف المحامي الراحل خلال المحاكمة :"بإجراء التحريات، تبين عدم وجود سحب من البنك المركزي طوال عهد مبارك، وأن آخر عملية سحب تمت منذ فترة تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات".

كذلك أضاف "التحريات أشارت إلى أن أرصدة الذهب التي تم سحبها من البنك المركزي كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لسداد الالتزامات المستحقة لصالح صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.. أحب أن أضيف أن الرئيس جمال عبد الناصر سحب جزءا كبيرا من ذهب البنك المركزي لإصلاح خزانة سوريا خلال فترة وحدة مصر وسوريا".

يهاجم مصطفى بكري

يشار إلى أن علاء مبارك هاجم البرلماني المصري مصطفى بكري مرات عدة، ففي إحدى التغريدات قال عنه: "تناقضات غريبة الحقيقة في شخصيته وأعتقد إن الواحد ظلمه لأنه بمتابعة تقلباته غير الطبيعية على مدار السنوات اعتقد إنه وله منى كل الاحترام بيعاني من مرض الشيزوفرينيا؛ وهو مرض انفصام الشخصية وده اضطراب عقلي مزمن وشديد يؤثر في طريقة تفكير الشخص وسلوكه وينتج عنه الهلوسة والأوهام وقد يسمع المصابون به أصواتا غير موجودة ومن الأعراض الخطيرة أيضاً إنه ينسى مواقف أخذها أو أحداث مرت وقد لا يكون دائماً قادراً على تمييز أفكاره الخاصة عن الأفكار والأحداث التي تحدث في الحقيقة وهذا يفسر بدون أي شك تقلبات الرجل ومواقفه الغريبة والعديدة منذ 2011 بجانب أكاذيبه وقصصه الوهمية عن الوالد التي ذكرها في كتابه والتي كشفها أستاذ فريد الديب رحمة الله عليه في المحكمة؛ في النهاية لا نملك غير الدعاء بالشفاء وربنا يهدي وجمعة مباركة إن شاء الله".