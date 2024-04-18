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تعبيرية - آيستوك

رجل أعمال مصري يسقط جثة هامدة من الطابق السابع

القاهرة - العربية نت
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شهدت منطقة الهرم بالجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة حادثا مأساويا، حيث لقي رجل أعمال مصرعه خلال محاولته الخروج من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء.

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وتلقت السلطات المصرية بلاغا بسقوط رجل أعمال جثة هامدة، حيث حاول الخروج من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء فسقط به من الطابق السابع.

انقطاع الكهرباء

وتبين من التحريات أن رجل الأعمال، محمود خطاب مالك (46 سنة)، مالك إحدى الشركات السياحية وأثناء وجوده بالمصعد الخاص بمحل سكنه انقطع التيار الكهربائي وتوقف المصعد بين الطابق السادس والسابع.

وأضافت أنه عندما حاول الخروج من باب المصعد اختل توازنه وسقط من الطابق السابع إلى الأرض جثة هامدة.

يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد قررت استنئاف خطتها لتخفيف الأحمال، اعتبارا من الاثنين الماضي وعقب إجازة عيد الفطر.

تخفيف الأحمال

وقررت السلطات أن تبدأ تخفيف الأحمال بدءا من الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعتين بحد أقصى على كل مشترك، وكل منطقة سكنية في كافة ربوع البلاد.

وأعلنت الحكومة أن قرارها بتخفيف الأحمال يرجع بسبب الضغط على شبكات الكهرباء، ونقص الوقود لتشغيل المحطات فضلا عن ترشيد الاستخدام منه لتوفير متطلبات القطاعات الأخرى.

وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف الانتهاء من هذه الأزمة في أقرب فرصة ممكنة عبر زيادة الموارد المخصصة لقطاع الكهرباء.

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