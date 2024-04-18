فيديو.. مصرفي مصري بالإمارات ينقذ عائلة من الغرق داخل السيارة

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في لفة إنسانية قام المواطن المصري، حازم سويد، رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات، والمقيم بالإمارات، بعمل بطولي، حيث ساهم في إنقاذ عائلة من الغرق، بعد ما تعرضت الإمارات لأحوال جوية استثنائية، ما تسبب في أمطار غزيرة وفيضانات.

واجتاحت عاصفة عاتية الإمارات وعُمان هذا الأسبوع متسببة في هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي، غمرت الطرق السريعة والمنازل وعطلت حركة المرور وحاصرت الناس في بيوتهم.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية بالإمارات أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

عمل بطولي وتكريم

وفي أعقاب العمل البطولي للمصرفي المصري، قام المركز الرئيسي لبنك مصر بالقاهرة بتكريم المصري، سويد، والاحتفاء به، مع تقديم كامل الشكر من الإدارة العليا بالبنك، وأعرب محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن فخره بشهامة وشجاعة المصرفي.

وأكد رئيس البنك أن مصر والإمارات قلب واحد ينبض بالأخوة والتقدير، مشيرا إلى مكانة الإمارات شعبا وقيادة في قلوب المصريين، ومعربا عن أمله بسلامة كل سكان الإمارات شعبا ومقيمين في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها البلاد.