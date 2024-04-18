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نموذج من الشهادات المعروضة

منها الدكتوراه.. شهادات جامعية "معتمدة" للبيع جهارا عبر فيسبوك بمصر!

مراسل "العربية.نت" تواصل مع مسؤول الصفحة لاستطلاع الأمر وطلب من مسؤول الصفحة شراء شهادة جامعية فأخبره أنه يمكن شراؤها بمبلغ 9 آلاف جنيه مؤكدا أنه لا يمكن التشكيك أبدا فيها

القاهرة - العربية.نت
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أثيرت ضجة في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت صفحة على موقع "فيسبوك" تروج لبيع عدد من الشهادات الجامعية المعتمدة بعدد من الكليات المختلفة في مصر.

وتقوم الصفحة بعرض عدد من الشهادات التي قامت بإنشائها للترويج والدعاية لبيع شهادات أخرى.

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شهادات للبيع

وقامت الصفحة بعمل إعلانات لمن يرغب فى الحصول على الشهادات قائلة: "شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة، شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏للبيع،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏معتمدة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏مصدقة‏‏ ‏‏للبيع‏‏، ‏ ‏شهادات مصدقة، ‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقه‏‏، ‏شراء دكتوراه وماجستير للبيع”.

محادثات مع مسؤول الصفحة

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وتواصل موقع "العربية.نت" مع مسؤول الصفحة لاستطلاع الأمر ومعرفة مدى جدية الصفحة، وطلب مراسل "العربية.نت" من مسؤول الصفحة شراء شهادة جامعية فأخبره أنه يمكن شراؤها، بمبلغ 9 آلاف جنيه، مؤكدا له أنه لا يمكن التشكيك أبدا فيها.

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